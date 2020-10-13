У Кличка вже не вирішуватимуть, як завозити та вивозити культурні цінності

З 15 жовтня 2020 року припиняє свою роботу відділ контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон Департаменту культури КМДА.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

«Відтепер у пункті пропуску “Бориспіль” більше не буде фахівців відділу, яких за необхідності залучали до здійснення митного контролю для проведення попередньої експертизи з метою встановлення належності чи неналежності предмета до культурних цінностей», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, при виникненні проблем із ввезенням культурних цінностей рекомендується звернутися до працівників митниці на місці або в Державну митну службу України за телефонами +380 44 481 20 42 або +380 44 481 20 41.

У МКІП нагадали, що для вивезення або тимчасового вивезення з України творів мистецтва, літератури, музичних інструментів та інших предметів, що мають або можуть мати культурну цінність, необхідно звернутися до експертних установ для проведення державної експертизи культурних цінностей.

Детальна інформація про порядок вивезення - розміщена на офіційному сайті МКІП.