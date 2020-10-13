Київ готовий оперативно розпочати опалювальний сезон - Кличко

У Києві здійснили всі заходи, щоб вчасно розпочати опалювальний сезон.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ми дуже раді, що у нас така тепла осінь. Столиця здійснила всі технічні та організаційні заходи, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно", - сказав Кличко.

Він зазначив, що були проведені гідравлічні випробування, за результатами яких тепловики усунули 6,5 тисячі пошкоджень.

Як відомо, підключення житлових будинків до опалення розпочинатиметься з урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 і нижче градусів за Цельсієм і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів.