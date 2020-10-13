У Києві через футбол на годину продовжать роботу метро

У Києві через проведенням футбольного матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії на годину продовжать роботу метро.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє КП "Київський метрополітен"

"У ніч з 13 на 14 жовтня роботу метрополітену буде подовжено на 1 годину.13 жовтня, у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що також можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення.

Як повідомлялося, національна збірна України з футболу у вівторок, 13 жовтня, проведе четвертий поєдинок групового етапу Ліги націй УЄФА, в якому в Києві зустрінеться з командою Іспанії.