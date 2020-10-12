Поліція знайшла ще два авто, які можуть належати учасникам стрілянини на Грушевського

У столиці патрульні поліцейські знайшли ще два авто, що можуть належати учасникам стрілянини 11 жовтня у центральній частині Києва.

Про це інформує Патрульна поліція, передає Укрінформ.

У відомстві нагадали, що в неділю очевидці повідомили на лінію 102, що на перехресті вулиць Грушевського та Шовковичної вони побачили колону авто, з яких невідомі особи здійснювали постріли у повітря.

Було ведено план “Перехват”. До пошуків були залучені всі автопатрулі міста, і невдовзі патрульні виявили та заблокували 6 авто, у яких перебували 14 осіб, ймовірно причетних до події на Севастопольській площі.

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“Завдяки патрульним, які слідкують за безпекою міста через камери відеоспостереження, увечері того ж дня інспектори розшукали автомобіль Hyundai на вулиці Донецькій за планом “Перехват”, патрульні затримали трьох осіб, що пересувалися на ньому. Ще один автомобіль Mercedes, ймовірно, причетний до стрілянини інспектори зупинили на Набережному шосе, у салоні перебувало четверо осіб”, - поінформували патрульні.

Затриманих та транспорт, що їм належить, передано слідчо-оперативній групі для з’ясування обставин події.

Як повідомлялося, 11 жовтня у Києві іноземці вчинили стрілянину на Грушевського. Внаслідок події ніхто не постраждав. Було відкрито кримінальне провадження за цим фактом. Усі затримані поліцією 11 жовтня підозрювані у цій справі - громадяни іншої держави.

Фото: Патрульна поліція