Київ посів третє місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям
Укрінформ
Київ у неділю, 11 жовтня, посів третє місце у рейтингу забруднення повітря у містах.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані ресурсу IQAir.
Станом на 9:00 перше місце посіло місто Делі (Індія) з індексом 167, друге – місто Тегеран (Іран) з індексом 158, третє – Київ (Україна) з індексом 153, на четвертому місці Джакарта (Індонезія) - 144, на п’ятому – Лахор (Пакистан) – 144.
До десятки увійшли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал), та Бішкек (Киргизстан).
Мешканцям столиці не варто перебувати на вулиці, відчиняти вікна, а в разі потреби необхідно виходити у захисних масках.