У Києві починають будувати новий пішохідний міст

Міська влада розпочинає втілення ще одного інфраструктурного проєкту – будівництво нового пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський».

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час перевірки початку робіт на об’єкті, повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні ми розпочинаємо будівництво нового об’єкту – пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський». І плануємо реалізувати цей важливий для оболонців, киян і гостей столиці проєкт уже в середині наступного року. Міст з’єднає Оболонську набережну (в районі гольф-центру) з островом «Оболонський», – сказав Кличко.

Початок будівництва пішохідного мосту на острів «Оболонський» / Фото: Офіційний портал Києва

Він зазначив, що ширина мосту буде 4 метри. Довжина – 164 метри. Він матиме три прольоти. Конструкція споруди спиратиметься на 4 опори, дві з яких будуть розташовані в протоці.

"Міст матиме дуже цікавий архітектурний вигляд та підсвічуватиметься у вечірній і нічний час. І буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. На мосту та прилеглій території облаштуємо відеоспостереження задля безпеки киян та гостей столиці. Здійснимо також благоустрій на острові. З мінімальним втручанням у природній ландшафт. Облаштуємо там зону для купання. Щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку", - сказав Кличко.

Він зазначив, що пішохідний міст не заважатиме проходу маломірних суден до затоки «Оболонь». За його словами, міст збудують за кошти меценатів.