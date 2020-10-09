У Києві через футбол можуть закрити три станції метро

У зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу 10 жовтня можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Фейсбуці.

«10 жовтня, у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між збірними командами України та Німеччини, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення.