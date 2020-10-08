Відреставрували найстаріший київський фонтан «Самсон»

Київський міський голова Віталій Кличко показав, як відреставрували найстаріший фонтан міста «Самсон» .

Відео оновленого фонтану Кличко опублікував в Фейсбук.

«Ми відреставрували найстаріший фонтан Києва «Самсон». Його збудували ще в 1749 році на центральній площі Подолу, на місці резервуара, з якого місцеві жителі тоді брали воду. Водограй уже давно не працював. Та й вандали його неодноразово плюндрували. Три місяці тому ми розпочали реставрацію самого фонтана і ротонди над ним, яка теж є пам’яткою архітектури», - написав Кличко.

Він зазначив, що бетонну скульптуру «Самсон» та мідну скульптуру «Андрій Первозванний», яка знаходиться на ротонді, відреставрували відповідно до оригіналів, що знаходяться у Національному художньому музеї України.

За його словами, сам фонтан підсвічуватиметься – тут встановили 10 LED-світильників. Обладнаний водограй датчиками контролю рівня води, повністю замінили інженерні системи.

Як повідомлялося, 19 вересня, у столиці на Володимирській гірці відкрили новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла, який вважається покровителем Києва.

Фото: kiev.klichko.org/