Школи Києва підуть на канікули 21 жовтня

Столичним школам рекомендовано розпочати осінні канікули 21 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Запропонував таке рішення Департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби і створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів", - зазначається у повідомленні.

За інформацією департаменту, за парти школярі повернуться за тиждень – 29 жовтня.

Як повідомлялося, наразі ситуація із захворюваністю на коронавірус у освітніх закладах контрольована, але динаміка – негативна. Школи та дитячі садочки і надалі працюють за визначеним регламентом.

Для посилення протиепідемічної безпеки місто збільшило фінансування витрат на закупівлю необхідних засобів для шкіл із 30 до 40 мільйонів гривень. Уже майже на 32 мільйони гривень закуплено дезінфікувальні та мийні засоби для санітарно-гігієнічної обробки приміщень і щоденного прибирання під час освітнього процесу, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.