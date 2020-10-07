Столичний суд арештував підозрюваного у вбивстві 6-річного сина

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві 6-річного сина у вигляді взяття під варту строком на два місяці.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

«Подільський райсуд столиці у повному обсязі задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури № 7 та заарештував на 2 місяці чоловіка, який підозрюється у вбивстві власного малолітнього сина», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 6 жовтня у Києві сталася пожежа у квартирі. Її власник зачинився в квартирі та відмовлявся відчиняти двері, тож рятувальникам, щоб потрапити всередину, довелося зрізати двері.

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Під час огляду в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло дитини зі слідами насильницької смерті.

Поліція затримала батька за підозрою у вбивстві сина. Попередньо встановлено, що чоловік ножем завдав декілька поранень хлопчику, після чого підпалив ліжко, на якому лежала дитина.

7 жовтня чоловіку оголосили підозру.