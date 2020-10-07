СБУ «накрила» у Києві масштабний конвертцентр з обігом 15 мільярдів

Служба безпеки припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на понад 15 мільярдів гривень.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті СБУ.

Центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків у особливо великих розмірах.

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків, зазначається у повідомленні.

У ході санкціонованих обшуків у офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих «фунтів»), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.

Цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.

У відомстві нагадали, що Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів господарювання.

За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема щомісяця завдавала державі збитків на понад 2 мільярди гривень.