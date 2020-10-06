Суд арештував без права на заставу підозрюваного у вбивстві працівниці магазину

У столиці суд обрав запобіжний захід чоловіку, підозрюваному у вбивстві працівниці магазину, у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Сьогодні Солом’янський суд столиці задовольнив клопотання слідчого та обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що у п’ятницю, 2 жовтня, на проспекті Відрадному чоловік виявив мертвою 35-річну адміністраторку магазину зі множинними ножовими пораненнями.

Менш як за добу співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника та затримали його.

Під час досудового розслідування з’ясувалось, що, замаскувавши обличчя, правопорушник прийшов до магазину й, погрожуючи ножем, вимагав виручку, а коли жінка його впізнала та почала кликати на допомогу, нападник почав завдавати ударів ножем, від яких вона померла на місці.

Фігурантові справи оголосили підозру у скоєнні двох злочинів, передбачених п. 9 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

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Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, на початку жовтня у столичній поліції поінформували, що у Києві невідомий зарізав адміністраторку магазина.

5 жовтня правоохоронці оголосили підозру 26-річному чоловіку, затриманому за фактом розбійного нападу та вбивства жінки-адміністраторки у столиці.