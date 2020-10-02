На Херсонщині поліція встановлює обставини загибелі військовослужбовця у Каланчацькому районі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління Нацполіції в Херсонській області.

«Подія сталася ввечері 1 жовтня в одному з сіл Каланчацького району, де було виявлено тіло 26-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями. Попередня причина смерті – механічна асфіксія. Остаточну ж причину загибелі має встановити судово-медична експертиза», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники Каланчацького відділення поліції провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що у скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 25-річний військовослужбовець. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками виник конфлікт на ґрунті неприязних відносин, внаслідок чого 25-річний чоловік задушив колегу.

Нині військовослужбовець затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.