Убивство ексначальника Миколаївської митниці: обвинувачуваного відпустили із суду

Ленінський районний суд міста Миколаєва не встиг обрати міру запобіжного заходу Олександру Фільцеву, якого обвинувачують у вбивстві ексначальника Миколаївської митниці Артура Полякова.

Про це журналістам повідомив адвокат родини потерпілого Сергій Кваша, передає кореспондент Укрінформу.

"Суд не встиг розглянути продовження запобіжного заходу обвинуваченому у вбивстві ексначальника миколаївської митниці Олександру Фільцеву, в зв'язку з чим його відпустили із зали суду. Чоловіка чекав автомобіль і він поїхав у невідомому напрямку", - сказав адвокат.

За його словами, судове засідання кілька разів переносилося, а в останній передбачений законом день, 28 вересня, розпочалося аж після 14 години. Далі захист навмисне затягував справу, подаючи різні клопотання. Потім обвинувачуваному міняли адвоката, і засідання затягнулося до опівночі. А вже за кілька хвилин по 12-ій ночі захист заявив, що їхнього підзахисного треба випустити, бо, мовляв, термін перебування його за гратами, сплив, а новий суд так і не обрав. Отож обвинувачуваного відразу ж випустили і він поїхав.

Дану інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердили в прокуратурі області.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня 2018 року до поліції звернулася дружина 54-річного Артура Полякова, який обіймав посаду начальника Миколаївської митниці в 2010-2014 роках. Вона повідомила, що чоловік перед зникненням поїхав на зустріч з колишнім компаньйоном, який повинен був повернути борг 50 тисяч євро.

Правоохоронці затримали 39-річного раніше судимого місцевого мешканця та його 32-річного спільника. Під час відтворення обставин події один із зловмисників розповів, як усе відбувалось та показав, де вони зі спільником сховали тіло. На вказаному місці експерти провели ексгумацію.

У листопаді 2018 року одного з них - Олександра Фільцева - випустили з СІЗО і відвезли у Дніпро в психіатричну лікарню суворого режиму.

12 січня 2019 року його знову затримали при виході з лікарні. А вже 15 січня Заводський райсуд Миколаєва дав йому змогу вийти під заставу у 576 тисяч гривень, чим той скористався у той же день. Але його знову затримали.