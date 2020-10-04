У Києві маршрутка на переході збила трьох пішоходів

Одна людина загинула і двоє отримали травми в результаті наїзду маршрутного таксі на пішоходів, які переходили вулицю на зелений сигнал світлофора.

ДТП сталося в Києві на проспекті Свободи, повідомляє Київ Оперативний.

За словами свідків, люди переходили дорогу на свій, зелений, сигнал світлофора, з незрозумілих наразі причин водій маршрутного таксі не зупинився і збив трьох людей.

Одна жінка залишилася під автобусом , швидка, яка приїхала на місце події, констатувала факт смерті.

Ще двох людей госпіталізували.

Трохи пізніше водій маршрутки сказав, що відмовили гальма.

На місце виїхала слідчо-оперативна група.