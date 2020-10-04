У Києві маршрутка на переході збила трьох пішоходів
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Укрінформ
Одна людина загинула і двоє отримали травми в результаті наїзду маршрутного таксі на пішоходів, які переходили вулицю на зелений сигнал світлофора.
ДТП сталося в Києві на проспекті Свободи, повідомляє Київ Оперативний.
За словами свідків, люди переходили дорогу на свій, зелений, сигнал світлофора, з незрозумілих наразі причин водій маршрутного таксі не зупинився і збив трьох людей.
Одна жінка залишилася під автобусом, швидка, яка приїхала на місце події, констатувала факт смерті.
Ще двох людей госпіталізували.
Трохи пізніше водій маршрутки сказав, що відмовили гальма.
На місце виїхала слідчо-оперативна група.