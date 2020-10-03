На Рівненщині п'яний водій збив групу пішоходів - один загинув

У Костополі Рівненської області нетверезий водій уночі скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, внаслідок чого один чоловік загинув, ще один потрапив у реанімацію.

Про це повідомляє поліція області, передає Укрінформ.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася о пів на другу ночі 3 жовтня.

Слідчо-оперативна група встановила, що 32-річний костопільчанин, керуючи автомобілем Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості руху та на проїжджій частині дороги скоїв наїзд на чотирьох пішоходів - місцевих жителів.

На місці аварії загинув 30-річний чоловік. Ще трьох потерпілих доправили до лікарні. Зазначається, що 24-річний хлопець, у якого попередньо діагностували забій мозку, закритий перелом плеча, відкритий перелом ноги, закриту травму черевної порожнини, перебуває у реанімаційному відділенні. Також госпіталізований 21-річний потерпілий із внутрішньо-суглобним переломом, забоями та саднами. Ще одного, 28-річного пішохода після надання медичної допомоги відпустили додому.

Результати освідування 32-річного водія на алкотестері показали 1,37 проміле алкоголю. У межах кримінального провадження у нього також відібрані біологічні зразки.

Чоловіка затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).