У Луцьку взяли під варту чоловіка речниці Нацполіції, який спричинив смертельну ДТП

Чоловіку речниці Нацполіції Волині, 41-річному Роману Бузулуку, який спричинив смертельну ДТП у Луцьку, обрали запобіжний захід. У залі суду його взяли під варту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Суспільне.

«Луцький міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу - 60 діб під вартою. Вийти зі слідчого ізолятора Роман Бузулук може, сплативши заставу у сумі - 168 тисяч 160 гривень. 41-річному водію інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої», - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, Бузулук може переховуватись від суду, впливати на свідків і потерпілих. Під час судового засідання стало відомо, що чоловік неодноразово вчиняв адмінправопорушення, в тому числі перевищення швидкості.

Аварія трапилась 27 вересня у Луцьку, на перехресті вулиць Потебні та Гнідавська. 47-річна пасажирка Volkswagen Passat померла, не доїхавши до лікарні. Внаслідок аварії травмувалося троє людей. У крові Романа о 4 ранку виявили 0,36 проміле алкоголю. Здати аналіз його змусили через 6 годин після аварії.

Дружина обвинуваченого - речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, на момент аварії була поруч з чоловіком на пасажирському сидінні. У справі виступає свідком.

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Як розповів заступник начальника ГУНП в області Олександр Климовський, речницю тоді ж допитали та відпустили додому. Щодо обставин смертельного зіткнення, то правоохоронці вважають винними обох водіїв. «Водій Пасата, здійснюючи маневр повороту ліворуч, виїхав на зустрічну смугу. Водій Інфініті, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння та перевищуючи швидкість, виїхав так само на це перехрестя і не зміг уникнути зіткнення», - зазначив Климовський.