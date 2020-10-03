У Києві ножем вбили адміністраторку магазину – поліція

Поліцейські столиці встановлюють обставини вбивства адміністратора продуктового магазину у Солом’янському районі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Поліцію Києва у Фейсбуці.

Як зазначається, 35-річну жінку із множинними ножовими пораненнями виявили у складському приміщенні закладу. У рамках відкритого кримінального провадження тривають пошуки особи, причетної до скоєння злочину.

Учора ввечері до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у складському приміщенні продуктового магазину на проспекті Відрадному він виявив жінку із ножовими пораненнями.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи та лікарі для встановлення усіх обставин.

У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що до приміщення магазину, у якому перебувала адміністратор даного закладу, зайшов невідомий чоловік та згодом почав завдавати жінці ножові поранення.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення та затримання особи, причетної до вчинення даного злочину.