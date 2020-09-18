У Києві знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом, підозрюваних затримали

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає Укрінформ.

Зазначається, що у четвер близько 10-ї години до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення бездиханного тіла чоловіка біля водойми в районі «Академмістечка».

«За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники карного розшуку, кінолог та судово-медичний експерт. На місці події правоохоронці виявили закривавлений труп чоловіка з перерізаним горлом та численними ножовими пораненнями по всьому тілу», - йдеться у повідомленні.

Крищенко уточнив, що при собі у потерпілого не було жодних документів, тому правоохоронці одразу почали встановлювати його особу, і менш ніж за годину поліція володіла всіма його анкетними даними та почала вивчати коло спілкування.

Оперативники, проаналізувавши отриману інформацію, вийшли на слід підозрюваних у вбивстві.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції протягом трьох годин встановили осіб, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину. Їх затримали в Києво-Святошинському районі із залученням співробітників спецпідрозділу поліції. Зловмисниками виявилися уродженці Дніпропетровської та Херсонської областей, 1989 та 1990 років народження», - додав Крищенко.

Він поінформував, що у ході проведення першочергових слідчих дій та обшуків за місцем мешкання затриманих вилучили численні речові докази, речі потерпілого та інші предмети, які можуть вказувати на їх причетність до скоєння цього злочину.

У ході досудового розслідування також вже встановлено, що зловмисники запросили 33-річного знайомого на прогулянку до лісу, а щоб безперешкодно заволодіти його майном, напоїли снодійним.

«Зрозумівши, що воно не подіяло, жорстоко розправилися з ним та відібрали особисті речі. Мобільний телефон вони здали в ломбард, за що отримали 15 тисяч гривень», - уточнюють у відомстві.

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Наразі обоє осіб затримані у порядку статті 208 КПКУ. За цим фактом слідчий відділ Святошинського управління поліції розпочав кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) ККУ.

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 слідчі готують затриманим повідомлення про підозру, і найближчим часом суд обиратиме їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція