Норвезький терорист Брейвік проситиме про помилування

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на адвоката Брейвіка.

Як відомо, екстреміст вбив 8 людей за допомогою бомби в Осло і застрелив ще 69 людей на острові неподалік, що є найбільшим масовим вбивством в Норвегії в мирний час.

Хоча Брейвік має право клопотати про умовно-дострокове звільнення після відбуття перших десяти років свого терміну, що станеться в липні 2021 року, саме суди повинні визначити, чи є його дострокове звільнення доцільним.

«Я на його вимогу направив клопотання про умовно-дострокове звільнення», - заявив адвокат Брейвіка Ойстейн Сторрвік.

Реакція на цю новину була миттєвою і негативною.

«Він ніколи не вийде на свободу. Ніколи!» – заявив мер Осло Раймонд Йохансен.

Також повідомляється, що Брейвік планує почати новий судовий процес з приводу умов його утримання у в'язниці.

Як повідомлялося, у 2015 році він намагався подати до суду на норвезьку державу, стверджуючи, що суворі умови в’язниці порушують його права людини.

Він виграв перший раунд у 2016 році, але програв за апеляцією. Верховний суд Норвегії не розглядав його справу.

Читайте також: Парламент Норвегії атакували хакери

Як відомо, екстреміст вбив 8 людей за допомогою бомби в Осло і застрелив ще 69 людей на острові неподалік, що є найбільшим масовим вбивством в Норвегії в мирний час. У 2017 році він змінив ім'я на Фйотольф Хансен.

Нині Брейвік відбуває максимально можливе покарання в Норвегії - 21 рік, яке може бути продовжено на невизначений термін.

Норвегія має один з найбільш ліберальних режимів в Європі з точки зору злочинів і покарань, причому більшість ув'язнених виходять на свободу після відбуття двох третин своїх вироків.

Однак злочинці можуть бути утримуватися у в’язницях на невизначений термін, якщо вони є загрозою для суспільства.