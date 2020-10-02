У Києві затримали чоловіка, який стріляв у поліцейського

У столиці бійці КОРДу затримали зловмисника, який стріляв у працівника поліції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Києва у Фейсбуці.

«Подія сталася близько 15-ї години в одному з будинків на вул. Григоренка, де мав відбутися обшук. З вогнепальним пораненням ноги правоохоронця госпіталізовано. За силової підтримки спецпризначенців КОРДу зловмисника затримано», - йдеться у повідомленні.

У поліції пояснили, що правоохоронці прийшли для проведення санкціонованого обшуку до одного з фігурантів справи, відкритої слідчим відділом Печерського управління поліції за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.

Чоловік відчинив двері квартири, а коли поліцейські представилися, вистрілив в одного із них, і після цього правопорушник зачинився у помешканні.

«28-річного співробітника кіберполіції з вогнепальним пораненням ноги госпіталізували. Для затримання зловмисника у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. У результаті спецпризначенці КОРДу затримали стрілка», - інформують у відомстві.

Як зазначають у поліції, правопорушником виявився 25-річний киянин. Пістолет, попередньо - травматичної дії, вилучено. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПКУ, з ним проводяться слідчі дії.

За інформацією Департаменту кіберполіції Нацполіції, затриманий на сайті пропонував організацію Інтернет-бізнесу «під ключ».

«Клієнти сплачували внески від 27 до 60 тисяч гривень. Втім, отримавши гроші – зловмисник зникав, а взяті на себе обов’язки не виконував. Попередньо встановлено, що від шахрайських дій постраждали понад дві сотні осіб. Сума збитку становить понад 8 мільйонів гривень», - зазначають у столичній поліції.

За фактом поранення поліцейського слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялося, на Запоріжжі чоловік нацькував на поліцейського свого собаку, і правоохоронець був травмований. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.