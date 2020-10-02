На Центральному вокзалі Києва стріляли, є поранена

На Центральному вокзалі Києва стріляли, є поранена

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Укрінформ
На Центральному залізничному вокзалі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої одна жінка отримала незначне поранення.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Сьогодні близько 11-ї години до київської поліції надійшла інформація про начебто стрілянину на площі Вокзальній. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та представники інших профільних служб поліції», - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що біля одного з кіосків знаходилася група у складі трьох осіб, і між жінкою та чоловіком виник словесний конфлікт, у ході якого останній здійснив постріл у бік знайомої з пневматичного пістолета.

За інформацією поліції, потерпіла отримала незначне ушкодження нижньої кінцівки, при цьому від допомоги лікарів відмовилася. Уточнюється, що більше ніхто не постраждав.

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Наразі усі учасники конфлікту встановленні та доставлені до відділу поліції для з’ясування усіх обставин інциденту. Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у відділі поліції на станціях залізничного транспорту столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

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