У Білій Церкві чоловік біля магазину влаштував стрілянину

Поліція затримала чоловіка, який на Київщині зробив кілька пострілів біля магазину, а також вилучила в нього наркотики.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

«Про постріли у місті Біла Церква на спецлінію «102» повідомили небайдужі перехожі. На місце події оперативно прибули правоохоронці Білоцерківського відділу поліції. Як з’ясувалось, посеред білого дня поблизу із магазином чоловік дістав зброю та зробив кілька пострілів, після чого пішов в невідомому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Тож поліцейські провели ретельний огляд місця події, де вилучили в якості речових доказів гільзи, а також відпрацювали камери відеоспостереження і встановили особу стрілка.

Ним виявився 40-річний місцевий житель, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника неподалік від місця події і вилучили у чоловіка пістолет та набої до нього. Також у фігуранта поліцейські виявили наркотики – канабіс та амфетамін.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПКУ. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме у ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як повідомлялося, 14 вересня у Київській області поліція повідомила про підозру пенсіонеру, який влаштував стрілянину з балкона.