На Київщині пенсіонер стріляв з балкона, щоб розігнати галасливу компанію

Про це інформує пресслужба поліції Київської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У місті Біла Церква чоловік влаштував стрілянину з балкону 4-го поверху багатоквартирного будинку по компанії людей, що відпочивали поруч. Про постріли до поліції повідомили вкрай переполохані перехожі. На місце події оперативно прибули правоохоронці Білоцерківського відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що місцевий 74-річний чоловік напідпитку серед білого дня здійснив постріли з гвинтівки у бік людей. Чоловік пояснив, що таким чином намагався залякати та розігнати галасливу компанію, яка заважала йому відпочивати.

У результаті цих дій одного з відпочиваючих доправили до медзакладу, де лікарі йому діагностували поверхневу рану голови.

Працівники поліції вилучили у стрілка пневматичну рушницю ІЖ-38. Речові докази направлено на проведення відповідної експертизи.

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За фактом хуліганства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловіку повідомили про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня поліція затримала іноземця, причетного до стрілянини біля кафе у м. Українка.

14 вересня Поліція Київської області оголосила про підозру цьому іноземцю.

Обухівський райсуд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід затриманому чоловіку – тримання під вартою без права внесення застави.

3 вересня стало відомо, що група невідомих осіб приїхала на автівках зі столиці та влаштувала стрілянину в кафе в Українці Київської області. Після інциденту до лікарні звернулися троє потерпілих чоловіків з пораненнями. Один з них потім втік. Особи отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським вони відмовились.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за фактом хуліганства та приховування злочину.