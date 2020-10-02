У Києві школярі встановили рекорд з найдовшого привітання вчителям

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правила у нас були такі, щоб від кожного учня був один аркуш із зошита в лінійку заповнений повністю зверху до низу, з урахуванням полів. Якщо було віршоване привітання, то ми допускали, щоб поля більше залишалися. Все це акуратно склеїли, і довжина вийшла 67 метрів і 20 см", - розповів експерт Національного Реєстру Рекордів України Віталій Зорін.

Найдовше в Україні привітання вчителям / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Він зазначив, що привітання писали навіть школярі першого класу.

Загалом у встановлені рекорду брали участь 317 учнів з усіх класів школи №5 Печерського району.

У першу неділю жовтня в Україні традиційно святкують День працівників освіти. День вчителя 2020 року в Україні святкують 4 жовтня.