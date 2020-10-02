У Києві 16 днів відзначатимуть 30-річчя Революції на граніті

У Києві 2 – 18 жовтня відбудуться заходи на знак пам’яті про Революцію на граніті, які організували Український інститут національної пам’яті, Національний музей Революції Гідності та партнери – Галузевий державний архів СБУ, Центр досліджень визвольного руху, Архів національної пам’яті.

Про це повідомляє пресслужба Музею Майдану, передає Укрінформ.

Як зазначається, у програмі заходів: виставка “30-річчя Революції на граніті” на майдані Незалежності; виставка артефактів Революції на граніті в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану; онлайн-дискусія "Студентська революція на граніті: погляд через 30 років"; презентація соціального ролика до 30-ї річниці Революції на граніті; дискусія “Революція на граніті: перший досвід Майдану”; дискусія “Революція на граніті: де взялися й куди поділися її творці”.

Як нагадали організатори, 2 жовтня 1990 року на площі Жовтневої революції в Києві розпочалося політичне голодування студентів – перша українська революція нового часу. “Я згоден покласти життя на вівтар вільної України” – інформував один із транспарантів. Мало хто підозрював, що тривала остання осінь СРСР. Історичну подію згодом назвали Революцією на граніті, а центральна площа столиці України наступного року стала майданом Незалежності.

В імпровізованому наметовому містечку переважали студенти з Києва, Львова, Дніпропетровська, Сум. Майже три сотні осіб голодували. Висловити їм підтримку щодня приходили тисячі киян. Керівництво союзної республіки не наважилося застосувати проти табору силу. Їм на підмогу почали страйкувати студенти київських інститутів, училищ і навіть старшокласники. Студентські акції протесту відбулися і в обласних центрах, зокрема Луганську та Львові.

Добрі стосунки між членами молодіжних об’єднань і високий рівень організаційної підготовки стали запорукою успіху. За пів місяця початий студентами протест домігся виконання оголошених вимог: 17 жовтня Верховна Рада УРСР постановою гарантувала: звільнення прем’єр-міністра УРСР Віталія Масола; проведення в Українській РСР нових виборів; проходження строкової військової служби громадянами України поза межами республіки тільки за їхньою згодою; створення тимчасової комісії Верховної Ради УРСР із питання націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ на території України; відкладення підписання нового союзного договору між республіками СРСР.

Чимало учасників Революції на граніті продовжили громадську діяльність у різних сферах життя країни. Серед них нині є відомі діячі культури та політики.

«По 30 роках від першого новітнього українського Майдану запрошуємо осмислити ті події з погляду масштабних історичних процесів державотворення та впливу на сьогодення», - закликають організатори заходів.

Як інформують у пресслужбі, онлайн-дискусією «Студентська революція на граніті: погляд через 30 років» Український інститут національної пам’яті пропонує згадати події 30-річної давнини разом із їхніми учасниками. Час онлайн-дискусії: 2 жовтня 2020 року, початок о 14:00. Трансляцію можна буде дивитися на фейсбук-сторінці Українського інституту національної пам'яті.