Суд арештував трьох підозрюваних у катуванні безпритульних

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Суд обрав їм запобіжні заходи: двом – тримання під вартою без права внесення застави, а їх 42-річному спільнику – нічний домашній арешт. За скоєння правопорушень зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, раніше слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали трьох жителів столиці, які з хуліганських мотивів били, знущалися та катували безпритульних людей.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронці встановили, що злочинні дії правопорушники вчиняли з серпня по вересень 2020 року.

«Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та з’ясували, що зловмисники застосовували відносно безпритульних травматичну зброю, сльозогінний газ, били їх, відбирали особисті речі, при цьому знімали свої дії на відео та викладали в мережу Інтернет через один із месенджерів. В окремих випадках вони представлялися поліцейськими», - сказав Крищенко.

Для розкриття злочинів, які скоювали чоловіки, залучили досвідчених слідчих та оперативників і затримали зловмисників.

«Ними виявились кияни віком від 20 до 42 років. Крім того, слідчі за місцем мешкання фігурантів провели обшуки. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, які доводять їхню причетність до скоєння кількох правопорушень. У ході досудового розслідування ми уже встановили чотирьох потерпілих, які постраждали від протиправних дій зловмисників», - зазначив Крищенко.

Наразі поліцейські проводять усі необхідні слідчі дії, встановлюють інші факти причетності підозрюваних до вчинення ряду злочинів, в тому числі й умисного вбивства, уточнив начальник столичної поліції.

Слідчі наразі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 127 (Катування), ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 2 ст. 162 (Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи із застосуванням насильства), ч. 1 ст. 353 (Самовільне привласнення владних повноважень та звання службової особи, поєднане з вчиненням суспільно небезпечного діяння), ч. 3 ст. 186 (Грабіж) ККУ.