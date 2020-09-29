Трьом киянам, які знущалися з безхатьків, повідомили про підозру

Трьом киянам, які знущалися з безхатьків, повідомили про підозру

Укрінформ
Прокуратура повідомила про підозру трьом киянам, які катували безпритульних людей.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловіки знущалися з безпритульних у період з 15 серпня по 5 вересня поточного року на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці.

Троє чоловіків, знаючи, що безпритульні облаштували собі тимчасовий нічліг у цій будівлі, вночі проникали до приміщення та обирали жертву. Зловмисники спочатку представлялися правоохоронцями, після чого одразу розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, щоб дезорієнтувати. Після цього починали їх жорстоко бити, завдаючи удари руками та ногами, а також дерев’яною битою чи цеглиною. На прохання потерпілих не чіпати їх зловмисники не реагували. Більше того, свої дії вони знімали на мобільний телефон та в подальшому викладали запис у телеграм-канал.

В одному з епізодів після нападу на безхатька зловмисники також відібрали в нього мобільний телефон і тисячу гривень.

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За результатом проведених слідчих дій 29 вересня правоохоронці затримали злочинців. Ними виявилися місцеві мешканці віком від 20 до 47 років. За місцем їх проживання провели обшуки, у ході яких вилучено речові докази, які підтверджують протиправні дії.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів.

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