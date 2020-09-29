Під Кабмін знову прийшли студенти та педагоги Олімпійського коледжу

Студенти та педагоги Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного знову зібралися під Кабміном.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Основною вимогою навчального колективу є скасування розпорядження про приєднання Олімпійського коледжу до Національного університету фізичного виховання і спорту.

Студенти та педагоги Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного під Кабміном / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Студенти тримають плакати «Руки геть від нашого коледжу», «Дайте нам можливіть завоювати олімпійське золото для України», «Олімпійський спорт проти державного рейдерства», "Плагіат - це злочин. Шкарлета у відставку!" та ін.

Як повідомлялося, 24 вересня в Олімпійський коледж імені Івана Піддубного прийшла ліквідаційна комісія. Через це сталися сутички за участю студентів, викладачів закладу, членів реорганізаційної комісії, яку очолює ректор НУФВіС Євген Імас, а також співробітників поліції.

Представники коледжу протестували проти приєднання до НУФВіС. За їхніми заявами, кілька людей постраждали від насильства поліцейських. У київській поліції натомість заявили про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство».