Під Кабмін знову прийшли студенти та педагоги Олімпійського коледжу

Під Кабмін знову прийшли студенти та педагоги Олімпійського коледжу

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Укрінформ
Студенти та педагоги Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного знову зібралися під Кабміном.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Основною вимогою навчального колективу є скасування розпорядження про приєднання Олімпійського коледжу до Національного університету фізичного виховання і спорту.

Студенти та педагоги Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного під Кабміном / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Студенти тримають плакати «Руки геть від нашого коледжу», «Дайте нам можливіть завоювати олімпійське золото для України»,  «Олімпійський спорт проти державного рейдерства», "Плагіат - це злочин. Шкарлета у відставку!" та ін.

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Як повідомлялося, 24 вересня в Олімпійський коледж імені Івана Піддубного прийшла ліквідаційна комісія. Через це сталися сутички за участю студентів, викладачів закладу, членів реорганізаційної комісії, яку очолює ректор НУФВіС Євген Імас, а також співробітників поліції.

Представники коледжу протестували проти приєднання до НУФВіС. За їхніми заявами, кілька людей постраждали від насильства поліцейських. У київській поліції натомість заявили про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство».

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