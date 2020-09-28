На Південному мосту обмежили рух до середини жовтня
Схема
Укрінформ
У столиці обмежено рух до 15 жовтня на Південному мосту.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"На Південному мосту розпочинається новий етап оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники працюють у напрямку просп. Бажана", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що упродовж 29 вересня виконуватимуть роботи й на частині у напрямку Наддніпрянського шосе.
Під час робіт рух частково обмежено (крайньою правою смугою).
Як повідомлялося, на пішохідному мосту через Броварський проспект до 1 жовтня частково обмежено рух.