На Південному мосту обмежили рух до середини жовтня

У столиці обмежено рух до 15 жовтня на Південному мосту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На Південному мосту розпочинається новий етап оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники працюють у напрямку просп. Бажана", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж 29 вересня виконуватимуть роботи й на частині у напрямку Наддніпрянського шосе.

Під час робіт рух частково обмежено (крайньою правою смугою).

Як повідомлялося, на пішохідному мосту через Броварський проспект до 1 жовтня частково обмежено рух.