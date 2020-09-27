Масовий розстріл у Бабиному Яру: у Києві почалась жалобна церемонія

У столиці розпочалась жалобна церемонія "Дорогою смерті", присвячена початку масових розстрілів у Бабиному Ярі.

Як передає кореспондент Укрінформу, церемонія проходить в урочищі "Бабин Яр".

На церемонії присутні представники єврейських організацій Києва і України, Праведники, представники місцевого самоврядування, громадських організацій і дипломатичного корпусу.

Вшанування пам'яті початку репресій в Бабиному Яру / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як відомо, 29-30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисяч людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з’явився за наказом – ще близько 17 тисяч осіб.

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Загалом за роки Другої світової війни у Бабиному Яру загинуло понад 100 тисяч осіб – євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського націоналістичного руху опору, пацієнтів психіатричної клініки та представників інших національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали «зайвими». Розстріли в Бабиному Яру тривали аж до визволення Києва від окупантів.