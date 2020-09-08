У Бабиному Ярі відкриють аудіосвітлову інсталяцію

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» на території урочища Бабиного Яру 29 вересня планує представити низку проєктів до 79 роковин трагедії, зокрема відкрити аудіосвітлову інсталяцію.

Про це Укрінформу повідомили в Меморіалі Голокосту «Бабин Яр».

Аудіовізуальна інсталяція буде тимчасовою, її встановлять на відстані не менше ніж 10 метрів від ймовірної найвіддаленішої лінії кордонів єврейського кладовища.

«На 79-ті роковини трагедії ми представимо перші проєкти на території яру. Найбільший з цих проєктів – 40 метрів в діаметрі, буде відкритий на ділянці, де планується зведення меморіалу. Довгий час тут був полігон для автошколи, вигулювали тварин та грали у футбол. Це результат політики забуття, яка провадилася щодо цього місця за радянських часів. І це має змінитися», – прокоментував генеральний директор Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Макс Яковер.

Також Меморіальний центр Голокосту спільно із Національним історико-меморіальним заповідником «Бабин Яр» проводить роботи зі встановлення аудіоінсталяції на території Бабиного Яру. Вона буде джерелом звуків, які сприятимуть обізнаності людей про трагічні події часів окупації Києва. Частина аудіоінсталяції буде розташована Дорогою Скорботи та на площі біля пам'ятника «Менора».

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Окрім того, на території урочища до Дня пам'яті жертв Бабиного Яру будуть встановлені монокуляри, завдяки яким кожен відвідувач зможе побачити, як виглядала ця територія 79 років тому.

Довідково. 29-30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення Києва. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисяч людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з’явився за наказом, – ще близько 17 тисяч осіб.