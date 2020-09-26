Катастрофа Ан-26: Київ приспустив головний прапор на знак жалоби

У столиці приспустили прапори, у тому числі й головний прапор на найвищій щоглі, на знак вшанування пам'яті загиблих в катастрофі Ан-26 на Харківщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбук.

"Київ приспустив прапори на знак жалоби та вшанування пам’яті військових і курсантів Університету повітряних сил імені Кожедуба, які загинули в катастрофі літака на Харківщині. Приспустили й головний прапор України. Вічна пам‘ять і слава захисникам нашої держави", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський. Держкомісія має до 25 жовтня подати звіт про результати розслідування авіакатастрофи Ан-26.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 26 вересня Днем жалоби в Україні.

Фото: Віталій Кличко у Фейсбук