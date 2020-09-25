На виїздах Києва встановили дорожні метеостанції

Київ закупив 5 автоматичних дорожніх метеостанцій виробництва Швейцарії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Метеостанції вже змонтовані і розміщені на в’їздах у столицю з усіх напрямків – півдня, півночі, сходу та заходу, а також у центрі міста", - повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

У Києві встановили дорожні метеостанції / Фото: Офіційний портал Києва

За його словами, метеостанції збирають дані за 14 показниками вимірювання й оперативно передають її на монітори Ситуаційного центру, що працює на базі комунальної корпорації «Київавтодор».

"Крім даних про температуру повітря, відносну вологість, швидкість та напрямок вітру, обладнання вимірює інтенсивність опадів, видимість, точку роси, товщину водяної плівки, концентрацію солі, температуру замерзання тощо», – зазначив чиновник.

Власні метеостанції дозволять дорожній службі та іншим комунальним підприємствам міста – КП «Київпастранс», КО «Київзеленбуд», керуючим компаніям районів завчасно отримувати дані про зміни атмосферних фронтів, наближення потужних циклонів та оперативно реагувати на виклики погоди.

За словами Густєлєва, застосування аналітичної інформації, отриманої завдяки метеостанціям, дасть змогу якісніше утримувати об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури, раціонально використовувати техніку, людський ресурс, протиожеледні та паливно-мастильні матеріали.

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Зокрема, буде посилено контроль за протиожеледними заходами у зимовий період – залежно від даних нової смартсистеми визначатимуть тип та концентрацію необхідних протиожеледних матеріалів: рідкий розчин, сіль, піщано-соляна суміш. А в літній сезон – контролюватимуть нагрів вуличного покриття й оперативніше проводитимуть його охолодження, а при необхідності – своєчасну зупинку руху великовантажного транспорту, аби не допустити передчасної деформації дорожнього одягу.

Як повідомлялося, за словами депутата Київської міськради та голови постійної комісії з питань екологічної політики Костянтина Ялового дві станції моніторингу повітря з’являться у Києві до кінця року.