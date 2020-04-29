У Франківську на даху будівлі міськради встановили метеостанцію

У Франківську на даху будівлі міськради встановили метеостанцію

Відео
Укрінформ
В Івано-Франківську на даху будівлі міської ради встановили метеостанцію, яка щохвилини збиратиме метеоінформацію.

Про це повідомляє Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Facebook.

«На даху міської ради з'явилася метеостанція. Сьогодні відділ програмного та комп'ютерного забезпечення встановив метеорологічну станцію, яка кожну хвилину збирає метеодані і одразу ж передає на сервер. Вона стежить за температурою, вологістю повітря, атмосферним тиском, напрямом і силою вітру, точкою роси, кількістю опадів, кількістю ультрафіолетового випромінювання. Івано-Франківська міська рада - перша в Україні - впроваджує такий проєкт з метеобезпеки», - повідомляє Марцінків.

За його словами, метеостанція миттєво буде передавати інформацію у службу оперативного реагування та службу з надзвичайних ситуацій.

«Тобто, навіть вночі при загрозі буревію чи підвищеній кількості опадів, що може викликати повінь чи затоплення, буде відправлений сигнал тривоги відповідним службам. І вони будуть напоготові», - запевняє Марцінків.

Читайте також: В Україну йдуть дощі з грозами, але буде по-літньому тепло

Водночас, міський голова Івано-Франківська зазначив, що місцева влада планує встановити також ще два безконтактні датчики для вимірювання рівнів води на річках Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-