У Франківську на даху будівлі міськради встановили метеостанцію

В Івано-Франківську на даху будівлі міської ради встановили метеостанцію, яка щохвилини збиратиме метеоінформацію.

Про це повідомляє Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Facebook.

«На даху міської ради з'явилася метеостанція. Сьогодні відділ програмного та комп'ютерного забезпечення встановив метеорологічну станцію, яка кожну хвилину збирає метеодані і одразу ж передає на сервер. Вона стежить за температурою, вологістю повітря, атмосферним тиском, напрямом і силою вітру, точкою роси, кількістю опадів, кількістю ультрафіолетового випромінювання. Івано-Франківська міська рада - перша в Україні - впроваджує такий проєкт з метеобезпеки», - повідомляє Марцінків.

За його словами, метеостанція миттєво буде передавати інформацію у службу оперативного реагування та службу з надзвичайних ситуацій.

«Тобто, навіть вночі при загрозі буревію чи підвищеній кількості опадів, що може викликати повінь чи затоплення, буде відправлений сигнал тривоги відповідним службам. І вони будуть напоготові», - запевняє Марцінків.

Водночас, міський голова Івано-Франківська зазначив, що місцева влада планує встановити також ще два безконтактні датчики для вимірювання рівнів води на річках Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська.