У Києві проходить кліматичний страйк
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, близько двох десятків людей тримають плакати "Клімат змінюється, а ми ні", "Потім буде пізно", "Найперше - планета Земля".
За словами активістів, вони хочуть нагадати політикам та суспільству, що з кліматичною кризою потрібно боротися, а не лише про неї говорити. Вони вимагають, щоб Генеральний план Києва включав пункти щодо вирішення екологічних та кліматичних проблем.
Ситуація на акції спокійна.
Кліматична акція біля КМДА / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ
Кліматичні страйки проходять сьогодні і в інших містах України: Харкові, Львові, Запоріжжі, Марганці, Херсоні, Рівному.
Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Президент затвердив Стратегію національної безпеки України, де серед пріоритетів - забезпечення екологічної безпеки. Кабмін має у шестимісячний строк розробити та затвердити Стратегію екологічної безпеки й адаптації до зміни клімату.