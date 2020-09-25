У Києві проходить кліматичний страйк

Під будівлею Київської міської державної адміністрації проходить акція у межах Глобального кліматичного страйку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, близько двох десятків людей тримають плакати "Клімат змінюється, а ми ні", "Потім буде пізно", "Найперше - планета Земля".

За словами активістів, вони хочуть нагадати політикам та суспільству, що з кліматичною кризою потрібно боротися, а не лише про неї говорити. Вони вимагають, щоб Генеральний план Києва включав пункти щодо вирішення екологічних та кліматичних проблем.

Ситуація на акції спокійна.

Кліматична акція біля КМДА / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Кліматичні страйки проходять сьогодні і в інших містах України: Харкові, Львові, Запоріжжі, Марганці, Херсоні, Рівному.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Президент затвердив Стратегію національної безпеки України, де серед пріоритетів - забезпечення екологічної безпеки. Кабмін має у шестимісячний строк розробити та затвердити Стратегію екологічної безпеки й адаптації до зміни клімату.