Частина постраждалих від «Еліта-Центру» отримають квартири у Деснянському районі

Частина постраждалих від афери «Еліта-Центру» отримають квартири в Деснянському районі.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп під час наради з представниками потерпілих від «Еліта-Центру».

«Розглянули заявки інвесторів, які планують будівництво житлових комплексів у Деснянському районі Києва. Попередньо узгодили кілька заявок, наразі чекаємо на проведення конкурсу. Після завершення конкурсу частина ошуканих вкладників отримає власне довгоочікуване житло», – заявив Непоп.

Заступник голови КМДА також зазначив, що необхідно якомога ретельніше обирати ділянки під забудову, аби не було повторення ситуації на вулиці Здолбунівській, де місцеві активісти блокували будівництво житла.

За даними МВС, у результаті будівельної афери «Еліта-Центру», яку було розкрито в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1760 осіб. Без житла досі залишаються 1263 ошуканих інвестори.

Для остаточного забезпечення всіх 1263 ошуканих інвесторів необхідно близько 70 тисяч квадратних метрів житла.