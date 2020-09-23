Під КМДА вимагали створити сервіс про стан повітря

Під будівлею Київської міської державної адміністрація активісти провели акцію "Хочемо знати, чим ми дихаємо!".

Як передає Укрінформ, команда Екологічної Альтернативи виступила за те, щоб створити муніципальну систему моніторингу якості повітря та забезпечити вільний доступ до інформації усім жителям міста.

За словами активістів, зараз про стан повітря в Україні можна отримати інформацію лише за допомогою міжнародних додатків, а також створеного волонтерськими силами Save eco bot. Органи місцевого самоврядування не можуть посилатись на ці дані або ж використовувати їх у роботі.

Під КМДА вимагали встановити у столиці єдину систему моніторингу якості повітря / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

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Тому активісти виступають за те, щоб запустити муніципальну систему моніторингу якості повітря із вільним доступом до інформації для усіх бажаючих в режимі онлайн, а також візуальний моніторинг (панорамна відеофіксація), основне обладнання якої має фіксувати можливі викиди усіх великих стаціонарних джерел забруднення, у тому числі потенційних.

Як повідомлялося, депутат Київської міськради та голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий сказав, що дві станції моніторингу повітря з’являться у Києві до кінця року.