Повітря в Києві забруднили шкідливі домішки та пил

У повітрі Києва минулого тижня фіксувалося перевищення концентрацій багатьох забруднюючих речовин, на цей тиждень суттєвого зниження забруднення не прогнозується.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського у довідці за тиждень.

"За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 21 по 27 липня 2020 року у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій пилу та забрюднюючих речовин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що концентрація завислих речовин (пилу) – у 1,1-1,2 рази перевищувала гранично допустимі концентрації на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, вулиці Каунаській;

Показники діоксиду сірки – у 1,5-1,6 раза вище за гранично допустимі були на площах Бессарабській і Деміївській, проспекті Перемоги, вулицях Олександра Довженка та Інженера Бородіна; у 1,1-1,4 раза – ще на п’яти постах міста.

Концентрація оксиду вуглецю перевищувала гранично допустиму в 1,2 раза на проспекті Перемоги.

По діоксиду азоту перевищення становили 5,4-7,6 раза на площі Перемоги, вулицях Скляренка, Каунаській, проспекті Перемоги; у 4,0-4,9 раза – на Бессарабській та Деміївській площах, Оболонському проспекті, вулиці Інженера Бородіна, бульварі Лесі Українки; у 2,5-3,5 раза на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалось.

Концентрація у повітрі формальдегіду у 2,4-3,0 рази перевищувала гранично допустиму на вул. Скляренка, Бессарабській площі, проспектах Перемоги та Оболонському, бульварі Гавела Вацлава; у 1,4-2,2 рази – на усіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37.

Як зазначили в геофізичній обсерваторії, всього на 16-ти стаціонарних постах з 21 по 27 липня 2020 року було відібрано та проаналізовано 1614 проб атмосферного повітря.

У Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського зазначили, що враховуючи прогнози Українського гідрометцентру, на найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери у Києві.