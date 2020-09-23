Пожежа у Софіївській Борщагівці: постраждалим дадуть тимчасове житло

Київська обласна держадміністрація готова забезпечити тимчасовим житлом мешканців, які постраждали внаслідок пожежі у шестиповерховому будинку в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Я відвідав місце події, поспілкувався з мешканцями, провів оперативну нараду з відповідальними службами. Дав завдання скласти список постраждалих, визначити завданий матеріальний збиток і у разі необхідності забезпечити мешканців тимчасовим житлом. Повну інформацію очікую завтра в 11 ранку. Головне завдання для нас зараз - забезпечити усім необхідним людей, які постраждали внаслідок цього інциденту", - зауважив Володін.

Голова КОДА розповів, що внаслідок пожежі на останньому поверсі будинку одна людина перебуває в лікарні з опіками різного ступеня складності.

"Повністю знищено три квартири, ще дві частково зруйновані", - додав він.

Як повідомлялося, у с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області сталася пожежа у шестиповерховому будинку.

Як повідомляє Київ Оперативний у Фейсбуці, пожежа захопила в цілому 6 квартир і сходи. Відомо також, що власник квартири обгорів. На місці події кажуть, що причиною пожежі став еко-камін.