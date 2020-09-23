Пожежа під Києвом: згоріли шість квартир, є постраждалий
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Укрінформ
У с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області сталася пожежа у шестиповерховому будинку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
Як зазначається, займання виникло 23 вересня о 05:25 у квартирі на шостому поверсі, вогонь поширився на покрівлю.
О 08:12 пожежу локалізовано на площі 300 кв м.
О 09:20 пожежу ліквідовано.
До гасіння залучено 36 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомляє Київ Оперативний у Фейсбуці, пожежа захопила вцілому 6 квартир і сходи. Відомо також, що власник квартири обгорів. На місці події кажуть, що причиною пожежі став еко-камін.