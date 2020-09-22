Кличко зареєструвався кандидатом у мери Києва

Мер Києва Віталій Кличко зареєструвався кандидатом на посаду Київського міського голови на виборах 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Телеграмі.

"Сьогодні зареєстрований кандидатом на посаду Київського міського голови на виборах 25 жовтня 2020 року", - зазначив він.

Як повідомлялося, політична партія "УДАР" висунула лідера партії Віталія Кличка кандидатом в мери Києва.

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.