Партія УДАР йде на вибори до Київради - Кличко

Партія УДАР йде на вибори до Київської міської ради.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це мер столиці Віталій Кличко заявив на зборах Київської міської організації політичної партії "УДАР" (Український Демократичний Альянс за Реформи).

"УДАР, наша команда іде на вибори до Київради. Іде щоб надалі змінювати столицю", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, раніше Кличко подякував іншим партіям за підтримку, але заявив, що політична партія УДАР піде на місцеві вибори окремо.

Читайте також: УДАР офіційно висунув Кличка кандидатом у мери Києва

Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Фото: klichko.org