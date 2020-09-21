Скільки столичних шкіл та садків закрили на карантин: брифінг Кличка
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Укрінформ
Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці
Так, Віталій Кличко поінформує:
- Про кількість інфікованих киян
- Скільки киян, хворих на COVID-19, госпіталізовані до лікарень
- Скільки ліжок розгорнуло місто для лікування хворих на коронавірус
- Чи достатньо медичних препаратів для лікування киян, хворих на COVID-19
- Скільки столичних шкіл та садків закрили на карантин
- Про дотримання суб'єктами господарювання санітарних норм