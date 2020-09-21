Скільки столичних шкіл та садків закрили на карантин: брифінг Кличка

Скільки столичних шкіл та садків закрили на карантин: брифінг Кличка

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Укрінформ
Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці

Так, Віталій Кличко поінформує:

  • Про кількість інфікованих киян
  • Скільки киян, хворих на COVID-19, госпіталізовані до лікарень
  • Скільки ліжок розгорнуло місто для лікування хворих на коронавірус
  • Чи достатньо медичних препаратів для лікування киян, хворих на COVID-19
  • Скільки столичних шкіл та садків закрили на карантин
  • Про дотримання суб'єктами господарювання санітарних норм

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