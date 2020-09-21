Лівий берег Києва накрив їдкий смог - горить сміттєзвалище

На Лівому березі Києва спостерігається значне задимлення через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі та на торфовищах.

Про це повідомляє ДСНС м.Києва.

“Станом на 08:00 21 вересня, через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі, у деяких районах міста спостерігається значне задимлення, через те, що пожежа частково перекинулася на торфовища. Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки”, - йдеться у повідомленні.

На місці від ДСНС працюють 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 вогнеборці.

Рятувальники зазначили, що 20 вересня о 12:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства, за адресою вул.Ревуцького, 41, що у Дарницькому районі столиці.

По прибуттю до місця події, вогнеборцями було встановлено, що горить сміттєзвалище на площі 500 м.кв. О 17:00 пожежу вдалось локалізувати.

Робота з ліквідації пожежі наразі триває.