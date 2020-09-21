Лівий берег Києва накрив їдкий смог - горить сміттєзвалище
Про це повідомляє ДСНС м.Києва.
“Станом на 08:00 21 вересня, через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі, у деяких районах міста спостерігається значне задимлення, через те, що пожежа частково перекинулася на торфовища. Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки”, - йдеться у повідомленні.
На місці від ДСНС працюють 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 вогнеборці.
Рятувальники зазначили, що 20 вересня о 12:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства, за адресою вул.Ревуцького, 41, що у Дарницькому районі столиці.
По прибуттю до місця події, вогнеборцями було встановлено, що горить сміттєзвалище на площі 500 м.кв. О 17:00 пожежу вдалось локалізувати.
Робота з ліквідації пожежі наразі триває.
За даними КМДА, пожежу загальною площею 2 тисячі квадратних метрів гасять на вул. Колекторній. Відкритого вогню немає, триває проливання окремих осередків тління.
У зв'язку із задимленістю киянам радять:
- обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
- не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.
Якщо ж з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.
Фото: ДСНС Києва, КМДА