Листи з-за ґрат: у Києві провели акцію на підтримку заручників Кремля

На Сойфіській площі в Києві відбувся третій правозахисний марафон на підтримку українських заручників Кремля.

Як передає Укрінформ, захід, що традиційно відбувався у Львові, у рамках Львівського міжнародного BookForum PEN Ukraine, цьогоріч, через проведення Форуму видавців у онлайн-форматі, відбувся у Києві.

В акції листи з-за ґрат заручників Кремля читали українські письменники Андрій Курков, Олена Стяжкіна, Галина Шиян, кримськотатарська політична та державна діячка, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, журналісти Ольга Герасим'юк, Мирослава Барчук, акторка Римма Зюбіна, науковець Ігор Козловський.

За даними правозахисної організації PrisonersVoice, у Росії та окупованому Криму лишається за ґратами щонайменше 101 людина. Також бойовики на Донбасі утримують у полоні щонайменше 234 українців.