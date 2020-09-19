Великий прапор і "Погоня": у Києві вшанували білоруську символіку

На майдані Незалежності у Києві відбулася акція з ушанування білоруської символіки — біло-червоно-білого прапора та традиційного національного герба "Погоня".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасники - кількадесят людей - розгорнули на майдані Незалежності великий біло-червоно-білий прапор - як символ солідарності з білоруським народом.

Ініціатори зазначили у Фейсбуці, що акція організована з нагоди національного свята - Дня білоруської символіки. Саме 19 вересня 1991 року Верховна Рада Білорусі прийняла закон, згідно з яким державними символами Білорусі знову стали біло-червоно-білий прапор та герб "Погоня".

День Білоруського Прапора в Києві / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

Однак біло-червоно-білий прапор у Білорусі втратив статус державного в 1995 році, після приходу до влади Олександра Лукашенка. Тоді ж було повернуто прапор БРСР - червоно-зелений з орнаментом у лівій частині.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.