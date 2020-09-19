У столичному парку "Перемога" облаштують тенісні корти

На території парку «Перемога» у Дніпровському районі Києва облаштують тенісні корти з технічною зоною. Проєкт реалізують за кошти інвестора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Орієнтовна площа облаштування тенісних кортів становитиме 0,77 га. Тут розмістять тенісні корти та проведуть благоустрій території. Зокрема, встановлять урни, освітлення та облаштують ФЕМ-покриття", - йдеться у повідомленні.

Проєкт не передбачає капітального будівництва, спорудження огорож та інших заборонених законодавством об’єктів. Облаштування відбуватиметься виключно шляхом встановлення збірно-розбірних конструкцій, де буде розміщено адміністративні та технічні приміщення.

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Замовником реалізації проєкту визначено комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Києва. Підготовчі (передінвестиційні) роботи покладено на КП «Київське інвестиційне агентство».

Як повідомлялося, київський парк «Наталка» визнали кращим об’єктом громадського простору на Національній премії України з ландшафтної архітектури та дизайну.