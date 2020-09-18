На столичному Печерську чоловік погрожував ножем журналістам

У Києві на Печерську правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував ножем журналістам.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Під час патрулювання у Маріїнському парку до поліції полку особливого призначення № 2 звернулися журналісти та повідомили, що під час роботи знімальної групи невідомий чоловік погрожував їм ножем. За наданим орієнтуванням спецпризначенці за кілька хвилин затримали правопорушника, на якого вказали заявники», - йдеться у повідомленні.

Для з’ясування всіх обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Правоохоронці встановили особу зловмисника - ним виявився киянин 1976 року народження, який перебував у розшуку за вчинення іншого кримінального правопорушення.

Чоловіка затримали у порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) КПКУ. Під час поверхневого огляду у нього вилучили ніж, який буде направлено на експертизу.

За цим фактом відділ дізнання Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.