Служба зайнятості: Київ найбільше потребує водів, контролерів та слюсарів-ремонтників

Карантин суттєво не вплинув на структуру вакансій в столиці. Як і раніше, серед вакансій, що надійшли до Київського міського центру зайнятості від роботодавців, кількісно переважають представники робітничих професій.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

«Найбільш затребуваними в Києві є водії автотранспортних засобів (середня заробітна плата цієї категорії працівників – майже 15 тисяч грн), контролери на пасажирському транспорті (12 тис. грн), слюсарі-ремонтники (11,5 тис. грн)», - повідомили у КМЦЗ.

Бракує також вихователів та помічників вихователів, фахівців за різними напрямками роботи, продавців продовольчих товарів, в «дефіциті» - робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, прибиральники службових приміщень, касири торговельного залу, сестри медичні, електромонтери.

Постійно є попит на фахівців ІТ-технологій, інженерів, бухгалтерів, лікарів. Інженери-програмісти з середньою зарплатою майже 30 тисяч гривень - найбільш високооплачувані вакансії в Києві, трохи менше (25 тис. грн) обіцяють столичним рієлторам. Майже 24 тис. гривень становитиме щомісячна зарплатня у головних механіків. Зарплатнею в 20 тисяч гривень роботодавці заохочують газозварників, випробувачів двигунів, слюсарів-складальників двигунів, ливарників металів та сплавів. Майже 19,5 тис. грн пропонують провідним інженерам, 18 тис. грн – керуючим відділеннями та електромонтажникам будівельним.

«Ми докладаємо максимум зусиль, щоб поповнити нашу базу вакансій, розширити коло роботодавців та пропонувати людям гідну роботу і зарплату. Однозначно важко спрогнозувати, якою буде ситуація на ринку праці до кінця року. Поки що різниця між попитом і пропозицією значна. Але я з оптимізмом дивлюся у майбутнє та покладаюся на злагоджену роботу колективу столичної служби зайнятості», - підкреслив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

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Водночас близько 80% тих, хто перебуває на обліку - адміністративні службовці та топменеджери. Найбільше претендентів на одне вільне робоче місце – серед колишніх законодавців, керівників та менеджерів. На кожну вакансію претендує 24 особи. Серед професіоналів (інженери, економісти, лікарі та ін.) на одну вакансію – 4 претенденти, а серед фахівців (механіки, бухгалтери, медсестри та ін.) – три.

На одного кваліфікованого робітника, представника найпростіших професій та осіб без професії припадає 1-2 вакансії.

З початку 2020 року столична служба зайнятості допомогла знайти роботу майже 9 тис. безробітним. Зокрема понад 6 тисячам - з початку дії карантину.

Нині в базі Київського міського центру зайнятості налічується 10 318 вакансій.

Фото з відкритих джерел